Etiopia: segretario Onu Guterres esprime preoccupazione per escalation nel Paese (4)

- La notizia della presa di Dessiè da parte dei tigrini - cui si aggiunge quella, precedente, della vicina Kombolcha - è stata commentata anche dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed, per il quale "le battaglie possono andare male per diversi motivi, ma alla fine il paese vincerà la guerra". Parlando ieri in diretta televisiva, Ahmed ha quindi sostenuto che nel conflitto in corso nelle regioni settentrionali dell'Etiopia "forze non etiopi" stanno combattendo nei ranghi del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), e "hanno preso parte" alle ultime battaglie nella regione degli Amhara. Ahmed ha sostenuto che "persone bianche e nere" hanno combattuto al fianco dei tigrini nelle ultime fasi del conflitto: "C'erano persone bianche e nere che hanno combattuto con il Tplf e sono morte", ha detto Ahmed senza aggiungere altri dettagli. Il premier ha quindi osservato che nonostante la chiamata alle armi da lui fatta ad agosto e rivolta ad ogni etiope abile, e pur nel gran numero di giovani adesioni registrate, non è seguita un'adeguata organizzazione delle forze militari. In un messaggio pubblicato su Facebook, il primo ministro ha quindi invitato i suoi connazionali a "distruggere e seppellire il Tplf terrorista", accusando i tigrini di aver ucciso "più di 100 giovani" residenti a Kombolcha - conquistata dai tigrini -, accusa che il Tplf ha negato. (Nys)