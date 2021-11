Brasile: ministro Salute conferma obiettivo vaccinare intera popolazione nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha confermato l'obiettivo del governo di vaccinare l'intera popolazione entro la fine del 2021. "Il governo mantiene con l'impegno di immunizzare la nostra popolazione entro la fine dell'anno. Insieme salveremo più vite", ha scritto il ministro sul proprio profilo Twitter. In occasione della commemorazione dei defunti, il ministro ha voluto rendere un tributo alle vittime della Covid-19 in Brasile, chiedendo una preghiera per "tutti i brasiliani a cui è stata tolta la vita". Queiroga ha anche evidenziato il ruolo degli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia. Molti di loro "hanno perso la vita" combattendo contro il nuovo coronavirus, come ha ricordato il ministro. "Tutto il mio rispetto e ammirazione per questi professionisti", ha scritto.(Brb)