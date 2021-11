Usa: New York, congedati 89 poliziotti che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottantanove agenti del dipartimento di polizia di New York (Nypd) sono stati posti in congedo non retribuito come effetto dell’entrata in vigore dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha reso noto il commissario di polizia Dermot Shea. Il sito statunitense “Axios” sottolinea che il numero fornito dal capo dell’Nypd è in netto contrasto con un comunicato stampa del 28 ottobre divulgato dai leader di cinque sindacati di polizia, che rappresentano gli agenti della città, che parlava di un imminente ritiro di quasi 10 mila effettivi dalle strade. “I leader sindacali della polizia avvertono i newyorkesi che i vertici della polizia di New York sono completamente impreparati alla carenza di personale che risulterà dall'attuazione casuale dell’obbligo", spiegava il comunicato. La carenza di personale prevista dai sindacati non si è verificata e Shea ha dichiarato che il numero di agenti fuori servizio non avrà alcun impatto sulla sicurezza pubblica della Grande mela.(Nys)