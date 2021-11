Colombia: Ong Flip, governo ha denunciato falso attacco informatico durante le proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia, evidenzia Bock, aveva l'obiettivo di far credere alla popolazione che le forze di sicurezza fossero stato oggetto di 'spionaggio'. In realtà, secondo la Ong la campagna ha finito per motivare "una politica di monitoraggio delle informazioni sui social network ai danni dei manifestanti, che viola la libertà di espressione". Per Bock, l'azione "eticamente discutibile" richiede "ampie spiegazioni da parte del ministero della Difesa". Secondo la Flip non è stato "mai" rivelato che "non c'è stato un vero attacco informatico" e che faceva tutto parte di una "strategia" delle autorità "per attirare l'attenzione" del pubblico e giustificare misure restrittive contro i manifestanti. Inoltre, denuncia l'Ong, sono stati spesi circa 200mila euro di denaro pubblico per pagare l'azienda incaricata del progetto. (Vec)