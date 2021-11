Roma: Fd'I, delitto Reggiani frutto di pericoli ancora tristemente attuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi certamente il tema della sicurezza appare condiviso dalle parti politiche, ma resta la forte preoccupazione verso una gestione della Pa sempre più attenta alle luci dei palcoscenici dei centri storici e delle Ztl piuttosto che alle periferie e a quei luoghi marginali che però sono maggiormente frequentati dalle categorie più socialmente fragili. Abbiamo chiesto al presidente del Municipio XV di farsi portatore di questa istanza di sicurezza, anche tramite la memoria di questo grave fatto, che potrebbe essere conservata ancor più con la collocazione di un monumento, non necessariamente in forma rappresentativa dei tragici fatti (statue, lapidi, etc.) ma forse meglio con un progetto da mettere a bando per scegliere l'opera più significativa finalizzata a esaltare il ruolo civico della sicurezza a favore dei cittadini", concludono. (Com)