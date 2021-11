Cop26: Biden, transizione verde significa creazione di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense, Joe Biden, nella conferenza stampa a margine della Cop26 a Glasgow ha sottolineato la connessione fra la transizione ad un’economia sempre più verde e la creazione di nuovi posti di lavoro. "Quando penso alla crisi climatica, penso ai posti di lavoro”, ha detto Biden. “E' quello che il piano Build Back Better farà per il popolo americano", ha aggiunto il capo dello Stato Usa in riferimento all’agenda economica domestica per le infrastrutture, il welfare e la lotta al cambiamento climatico.(Rel)