Cile: violenze in Araucania, Pinera chiede al Parlamento di prorogare lo stato di emergenza

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha chiesto al Parlamento di prorogare lo Stato di emergenza nelle province di Bio Bio, Arauco, Malleco e Cautin "per poter affrontare con migliori strumenti il terrorismo, il narcotraffico, il crimine organizzato e la violenza che colpiscono quest'area". Pinera si è detto "preoccupato per la grave alterazione dell'ordine pubblico e la minaccia alla sicurezza pubblica e dei cittadini provocata dalla recente ondata di "attentati violenti". Il presidente aveva decretato lo "stato di eccezione costituzionale" nelle quattro province il 12 settembre per 15 giorni, prorogandolo poi per altri 15 giorni a fronte del proseguire delle azioni intimidatorie e dei sabotaggi da parte di gruppi armati presuntamente legati alle rivendicazioni territoriali della comunità di etnia mapuche. La costituzione lo obbliga ad ottenere adesso il consenso del Parlamento per una ulteriore proroga. Lo stato di eccezione permette al governo di affiancare personale delle Forze armate con compiti di appoggio alle forze di Sicurezza. (segue) (Abu)