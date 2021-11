Ue-America Latina: Borrell atteso domani per visita ufficiale in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, è atteso per domani, 3 novembre, in Brasile. Nel corso di quella che sarà la prima visita ufficiale nella regione Borrel ha in agenda incontri con rappresentanti dell'imprenditoria privata a San Paolo. Il giorno successivo, il capo della diplomazia Ue dovrebbe vedere il ministro degli Esteri, Carlos Alberto Franca, il titolare della Difesa Walter Souza Braga Netto e il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco. Al momento non è previsto alcun incontro con il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. La missione si concluderà con un'ispezione ad alcuni progetti umanitari dell'Ue in Brasile e del centro di accoglienza Onu per i rifugiati venezuelani. (segue) (Brb)