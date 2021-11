Etiopia: segretario Onu Guterres esprime preoccupazione per escalation nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è estremamente preoccupato per l'escalation di violenza in corso in Etiopia e per la recente dichiarazione dello stato di emergenza. Lo ha reso noto il suo portavoce, affermando che "è in gioco la stabilità dell'Etiopia e della regione in generale". Guterres ha ribadito la richiesta di un'immediata cessazione delle ostilità e di un accesso umanitario illimitato per fornire urgente assistenza alle regioni settentrionali del Tigrè, Amhara e Afar. Il capo delle Nazioni Unite ha a chiesto anche “un dialogo nazionale inclusivo per risolvere questa crisi e creare le basi per la pace e la stabilità in tutto il Paese”. (segue) (Nys)