Etiopia: segretario Onu Guterres esprime preoccupazione per escalation nel Paese (2)

- Il Consiglio dei ministri dell'Etiopia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, nel quadro dell'offensiva delle forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), che dopo la conquista delle città settentrionali di Dessiè e Kombocha avanzano verso la capitale Addis Abeba. Come riferito dall'emittente di Stato "Fana", la misura entra in vigore da oggi, 2 novembre, e secondo il ministro della Giustizia, Gedewon Temotiwos, ed il ministro per le Comunicazioni governative, Legese Tulu, ha lo scopo di "proteggere i civili dalle atrocità" commesse dai membri del Tplf, gruppo che il governo federale ha da tempo definito "terroristico". La Camera dei rappresentanti dei popoli (la Camera bassa del parlamento etiope) dovrebbe approvare lo stato di emergenza entro 24 ore. (segue) (Nys)