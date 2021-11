Ue-America Latina: Borrell, più che il Venezuela preoccupano le elezioni farsa in Nicaragua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 4,7 milioni di nicaraguensi sono chiamati a votare il 7 novembre alle elezioni generali, in cui sono in gioco, oltre alla presidenza, anche i 92 seggi all'Assemblea nazionale e altri venti al Parlamento centroamericano. Nel corso delle settimane sono cresciute le preoccupazioni della comunità internazionale per l'inasprirsi delle pressioni su oppositori e media. Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) realizzerà domani una sessione virtuale per discutere l'informativa "Concentrazione del potere e indebolimento dello stato di diritto in Nicaragua", pubblicato il 28 ottobre dalla Commissione interamericana sui diritti umani (Cidh). Nel suo rapporto la Cidh ha denunciato che le elezioni generali che si terranno in Nicaragua il 7 novembre prossimo non rispettano gli standard per essere elezioni libere, eque e trasparenti. La concentrazione del potere da parte dell'esecutivo, si legge, ha fatto del Nicaragua uno stato di polizia, dove il governo ha instaurato un regime che sopprime le libertà, attraverso il controllo e la sorveglianza dei cittadini e la repressione esercitata dalle istituzioni di sicurezza. Nel Paese, prosegue lo studio, non esiste un sistema di pesi e contrappesi poiché tutte le istituzioni rispondono alle decisioni dell'esecutivo. (segue) (Brb)