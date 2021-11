Ue-America Latina: Borrell, più che il Venezuela preoccupano le elezioni farsa in Nicaragua (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto il Dipartimento di Stato Usa ha imposto restrizioni ai visti di altri 19 funzionari nicaraguensi legati alle autorità elettorali e al partito di governo per complicità negli attacchi alla democrazia compiuti dal presidente Daniel Ortega e sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo. Negli ultimi tre mesi, si legge in un comunicato del dipartimento di stato, Ortega e Murillo hanno intimidito chiunque si opponesse ai loro sforzi per consolidare il proprio potere in Nicaragua, anche attraverso l'arresto di dozzine di candidati politici, giornalisti, leader studenteschi e imprese, membri di Ong e difensori dei diritti umani, e attraverso la squalifica di qualsiasi candidato che cerchi di concorrere alle elezioni del 7 novembre. In precedenza il dipartimento di Stato Usa aveva annunciato l'imposizione di nuove restrizioni sui visti di ingresso nel Paese a 50 rappresentanti dell'Assemblea nazionale e funzionari della giustizia del Nicaragua con relativi familiari. Ancora prima, il 12 luglio, il dipartimento di Stato aveva annunciato restrizioni sui visti nei confronti di altri 100 membri dell'Assemblea nazionale e del sistema giudiziario del Nicaragua e loro familiari diretti ritenuti responsabili o complici nella repressione di proteste pacifiche e di abusi dei diritti umani. (Brb)