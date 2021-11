Cultura: accordo Franceschini-Cartabia, 52 siti per 102 lavori di pubblica utilità per detenuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una forma di visione della giustizia, come riparazione del danno inflitto alla collettività, che trovo feconda", ha commentato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. "La Costituzione non parla di carcere, ma di valenza rieducativa della pena, che trova nell' istituto della messa alla prova un'espressione particolarmente riuscita. E viene potenziato nella delega penale. I vantaggi sono molteplici: alleggerire il carico dei tribunali; dare sollievo alle strutture detentive; evitare il passaggio in carcere, quando possibile. E soprattutto stimola questa cultura della pena, come riparazione nei confronti della persona offesa e della collettività". (segue) (Com)