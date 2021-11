Iv: Renzi, non mi sto spostando a destra, in Sicilia questione interna a Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva respinge l'accusa di riposizionamento del suo partito. "No, non mi sto spostando a destra. La Sicilia è da sempre una terra in cui si fanno sperimentazioni audaci. C'è da eleggere il sindaco di Palermo e il presidente della Regione. Soprattutto sul sindaco di Palermo stanno valutando se quell'area definita popolare, quella che va da FI fino a fino ai riformisti del Pd, riesce a stare insieme. Il mio commento è che se son rose fioriranno, vedremo. E' una questione in questo momento tutta interna alla Sicilia". Il senatore Iv lo ha detto a "Zapping" su Rai Radio1. "Del resto non sono stato io a dire che bisognava allargarsi a FI, ma lo stesso Letta a dire che bisognava dividere i moderati dai sovranisti. Sono tutte chiacchiere, fino al presidente della Repubblica sono pronto scommettere che è tutta ammuina", ha aggiunto. (Rin)