Cop26: Biden, Cina non può ambire a ruolo globale senza impegno su clima

- La Cina non può pretendere di avere un ruolo globale se non si impegna con la comunità internazionale per il cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il presidente statunitense, Joe Biden, nella conferenza stampa a margine della Cop Cop26 a Glasgow. "Sono scappati", ha dichiarato Biden in riferimento all'assenza del presidente cinese Xi Jinping. "Lo stesso discorso vale per Putin (il presidente russo, Vladimir) e per la Russia", ha proseguito il presidente Usa. "Gli Stati Uniti sono tornati e hanno dimostrato leadership", ha sottolineato Biden rivendicando anche la crescita economica del Paese nonostante le difficoltà legate al Covid-19. (Rel)