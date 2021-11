Lavoro: Orlando su smart-working, con parti sociali discussione molto positiva, Protocollo a metà mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo smart-working "c'è bisogno di costruire attraverso il confronto con le parti sociali una griglia che consenta di entrare in questa fase nuova. Oggi la discussione è stata molto positiva perché tutti coloro che hanno partecipato hanno riconosciuto questa esigenza e hanno dato la disponibilità a lavorare ad un Protocollo che sarà sottoposto alla valutazione dello stesso tavolo entro la metà di questo mese". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha oggi incontrato le parti sociali "per discutere di come disciplinare lo smart-working dopo la pandemia". Per Orlando si tratta di "un modo giusto di affrontare le novità, trovando un punto di equilibrio tra esigenze delle imprese ed esigenze del lavoro e monitorando insieme i cambiamenti che si possono produrre nella società e suoi luoghi di lavoro. Non dobbiamo aver paura delle tecnologie, ma non dobbiamo neanche subirle, dobbiamo guidarle insieme con il massimo della partecipazione che la base fondamentale della democrazia anche sui luoghi di lavoro", ha aggiunto. (Rin)