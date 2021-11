Campidoglio: riunione Pd, Baglio capogruppo, Celli candidata a presidenza Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al Nazareno si è svolta la prima riunione del Gruppo Pd Campidoglio con la partecipazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Su proposta del segretario romano, Andrea Casu, il nuovo gruppo all'unanimità ha indicato il nome di Valeria Baglio come capogruppo in Assemblea capitolina e la candidatura di Svetlana Celli a presidente del Consiglio comunale. "Buon lavoro al fianco di Roberto a Svetlana e a Valeria insieme a tutta la squadra delle elette e degli eletti del Partito democratico. Per Roma. E tutti noi", scrive du Facebook Casu. (Rer)