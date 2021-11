Roma: Fd'I, delitto Reggiani frutto di pericoli ancora tristemente attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ricordato oggi, per il quattordicesimo anno consecutivo e nel luogo dell'aggressione, la morte di Giovanna Reggiani, causata dalla solitudine in cui era stata abbandonata dalla Pubblica amministrazione nel momento in cui la aveva lasciata da sola al buio, all'uscita di una stazione ferroviaria troppo frettolosamente inaugurata". È quanto dichiara Fratelli d'Italia in una nota a firma del capogruppo regionale, Fabrizio Ghera, del responsabile immigrazione-integrazione Roma, Giorgio Mori e del dirigente del Municipio XV, Elisabetta Vinci. "Purtroppo abbiamo dovuto rilevare insieme alle istituzioni municipali, comunali e regionali - aggiungono - che la situazione è rimasta come lo era al momento dell'aggressione". (segue) (Com)