Lavoro: Orlando, eventuale intervento normativo su smart-working ad esito confronto tra parti sociali

- Sullo smart-working "è importante stabilire alcuni principi entro i quali potersi muovere, da un lato per favorire un eventuale intervento normativo del legislatore alla luce però di un confronto tra le parti sociali, e dall'altro per favorire una contrattazione aziendale che definisca il nuovo modo in cui si può utilizzare lo smart-working nei luoghi di lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha oggi incontrato le parti sociali sul tema del lavoro agile. "E' uno strumento per migliorare la performance di alcune imprese in alcuni settori. Abbiamo visto che in alcuni casi è uno strumento che può creare condizioni migliori di lavoro per i lavoratori in particolar modo per le categorie più fragili e per chi deve realizzare forme di conciliazione. Abbiamo anche che lo smart-working può produrre problemi che riguardano la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di riposo. Abbiamo visto come una riorganizzazione dello smart-working può generare una redistribuzione del lavoro sul territorio: pensiamo al cosiddetto co-working che può rigenerare parti delle città", ha aggiunto Orlando che ha preannunciato un aggiornamento del tavolo sul tema per metà novembre con un Protocollo all'esame del tavolo stesso. (Rin)