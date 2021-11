Quirinale: Carfagna, da FI sostegno convinto a Berlusconi ma vediamo cosa deciderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono una delle più convinte sostenitrici di Silvio Berlusconi, ma vediamo quali saranno le sue decisioni, se lui deciderà di fare questa scelta credo che il sostegno convinto e compatto di Forza Italia sia abbastanza ovvio". Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a Sky Tg24, in merito alla possibile candidatura del leader azzurro alla presidenza della Repubblica. "Per molti di noi è stato un mentore", ha aggiunto. (Rin)