Viterbo: uomo accoltellato dalla moglie durante lite per gelosia a Fabrica di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di Fabrica di Roma è stato accoltellato dalla moglie nel tardo pomeriggio di oggi. Pare che l'accoltellamento sia avvenuto in seguito ad una lite scaturita per motivi di gelosia. L'uomo è stato ferito con un fendente ad una coscia con un coltello da cucina e, mentre la donna si è allontanata da casa, il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. La donna è stata rintracciato e sulla sua posizione si sta ancora valutando. (Rer)