Green pass: portuale di Trieste protesta in piazza del Popolo a Roma, denunciato

- Il referente dei portuali di Trieste ha manifestato oggi pomeriggio in osto in Piazza del Popolo a Roma, posizionando un banchetto e protestando contro il green pass. In breve tempo il suo gesto ha attirato una folla di alcune centinaia di persone, tutte contrarie al Green pass. Sul posto sono arrivati gli agenti della Digos e della Polizia scientifica per monitorare e riprendere tutte le fasi della manifestazione. Il promotore della protesta verrà denunciato alla Procura della Repubblica per manifestazione non preavvisata, e sono in corso ulteriori analisi per verificare se ci sono situazioni penalmente rilevabili di altre persone. Nei riguardi del Puzzer la Questura di Roma ha emesso foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per anni 1 da Roma, con provvedimento motivato ed intimandogli di fare rientro a Trieste entro le ore 21 di domani mercoledì 3 novembre 2021, in caso di violazione commetterá un nuovo reato. Dopo le suddette formalità di rito, il medesimo è stato rilasciato in tarda serata. (Rer)