Ue-America Latina: Borrell atteso domani per visita ufficiale in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua prima tappa in Perù, Borrell ha sostenuto che l'Unione europea dovrebbe dare più peso alle sue relazioni estere con l'America latina "come partner nel sistema multilaterale e come destinazione di scambi e investimenti. Condividiamo valori e istituzioni politiche", ha scritto Borrell in un tweet. A Lima il rappresentante della politica estera europea ha incontrato il presidente, Pedro Castillo, la presidente del Congresso, María del Carmen Alva, il ministro degli Esteri del Perù, Oscar Maurtua. All'incontro, riferisce un comunicato del servizio esterno dell'Ue, hanno partecipato anche i ministri della Salute, Hernando Cevallos, del Commercio estero e del Turismo, Roberto Sánchez e il viceministro dell'Economia, Alex Contreras Miranda. Borrell ha anche incontrato rappresentanti della società civile. (segue) (Brb)