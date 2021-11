Omofobia: Renzi su ddl Zan, da Pd autogol incredibile, su diritti Letta è bla bla bla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei diritti "quelli come il mio amico Enrico Letta sono il 'bla bla bla' fatto persona. Per anni hanno discusso, una volta erano i Dico, una volta i Pacs. Poi siamo arrivati noi e abbiamo fatto una legge, e oggi chi si ama può dire di sì davanti a un pubblico ufficiale indipendentemente dal proprio orientamento sessuale". Lo ha detto "Zapping" su Rai Radio1, Matteo Renzi, senatore e leader di Italia viva. "Sulla legge Zan hanno combinato un autogol, un pasticcio incredibile - ha aggiunto - lo sapeva anche l'ultimo usciere del Senato che non c'erano i numeri. Loro però hanno preferito andar sotto per fare le piazzate". (Rin)