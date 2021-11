Lombardia: Beccalossi (Misto), nostra democrazia forte, a bocciare partiti ci pensano elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo semplicemente ridicolo che nell'Italia del 2021 si chieda lo scioglimento di un partito e che a farlo sia un avversario politico. Il nostro Paese è una democrazia forte, si può manifestare e protestare su qualunque argomento e a bocciare una proposta politica ci pensano eventualmente gli elettori, come peraltro avvenuto nel 2018, quando si votò regolarmente con l'allora Governo Gentiloni e con il ministro Minniti, con partiti che oggi si vorrebbe cancellare che ottennero percentuali risibili". Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del gruppo misto in Consiglio regionale, durante il dibattito sulle tre mozioni presentate sul tema dei totalitarismi. "Gli avversari politici -conclude Viviana Beccalossi - vanno combattuti con le idee e non a colpi di mozioni che peraltro, visto l'argomento, lasciano il tempo che trovano. Quello che non cambia è il solito vizio di una certa sinistra di usare l'antifascismo come una coperta di Linus da rispolverare nei momenti di difficoltà, magari proprio prima di un voto. Dagli estremismi si può guarire, dalla stupidità politica no".(Com)