Fisco: Bagnai (Lega), la cabina di regia è la Costituzione

- Per affrontare il carico di lavoro che incombe sul Parlamento in questa sessione di Bilancio "non occorre alcuna cabina di regia: basta attenersi alle regole, partendo dal dettato costituzionale". Lo puntualizza in una nota il senatore Alberto Bagnai, responsabile Economia della Lega. "Basterà non confondere disegni di legge (come la delega fiscale) con decreti legge (come il decreto fiscale), ricordando che solo questi ultimi sono soggetti a tempi tassativi di conversione. Sarà anche utile non confondere leggi di spesa (come la legge di Bilancio) con leggi delega (come la riforma fiscale), ricordando che queste ultime stabiliscono dei principi e quindi non necessitano di coperture. L'allocazione degli 8 miliardi e l'iter della delega sono quindi temi indipendenti. Non vi è pertanto necessità di 'tavoli' o 'cabine' per coordinarli. Va invece scongiurato il rischio - conclude Bagnai - che simili innovazioni sottraggano tempo prezioso agli organi parlamentari preposti". (Com)