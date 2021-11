© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart-working "sarà utilizzato di più rispetto al passato. Siamo in una fase per definire un nuovo equilibrio" ed è un "bene che le parti sociali comincino un confronto in vista di un superamento delle norme emergenziali che concluderanno la loro vigenza alla fine di questo anno". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha oggi incontrato le parti sociali sul tema del lavoro agile. (Rin)