© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Indipendentemente dal tipo di attacco" via web "è necessario proteggersi e per questo l’Italia ha costituito un’Agenzia per la cybersecurity". Lo ha affermato il presidente del Copasir ed esponente di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, intervenendo al "Tg2 Post" su Rai2. "Ad ogni modo è necessario dotarsi quanto prima del cloud nazionale" per aumentare la sicurezza, ha aggiunto. (Rin)