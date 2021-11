Cop26: Cingolani, per clima necessario stesso livello di urgenza e priorità del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza legata al cambiamento climatico va affrontata con la stessa urgenza e con lo stesso livello di priorità della pandemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine dei lavori della Cop26 di Glasgow. “Il Covid ha rappresentato una grande urgenza e c’è stato uno sforzo senza precedenti per sviluppare una nuova tecnologia, i vaccini, ed è stato fatto in 18 mesi”, ha spiegato il ministro. “Io penso che per il cambiamento climatico debba essere lo stesso, la decarbonizzazione dovrebbe essere persino più urgente del Covid, perché potenzialmente il cambiamento climatico può uccidere più persone”, ha aggiunto.(Rel)