Usa: Covid, ok da comitato immunizzazioni Cdc a Pfizer per bambini tra 5 e 11 anni

- Il comitato consultivo per le immunizzazioni dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha raccomandato all'agenzia di autorizzare la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di Pfizer-BioNTech ai bambini dai cinque agli undici anni. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, sottolineando che il gruppo di esperti si è espresso favorevolmente con un voto unanime. L'estensione dell'ammissibilità del vaccino ai bambini di età inferiore ai 12 anni è stato uno degli obiettivi principali delle autorità sanitarie Usa ed è atteso con impazienza da molti pediatri e famiglie. La Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia statunitense che regola i prodotti sanitari e farmaceutici) ha già dato la sua autorizzazione in tal senso. A questo punto spetta al direttore dei Cdc, Rochelle Walensky, firmare e divulgare le linee guida per consentire l'inizio delle vaccinazioni il prima possibile.(Nys)