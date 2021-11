Governo: Di Maio, grazie a M5S Camere più snelle e funzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima volta che andremo a votare ci sarà un terzo dei parlamentari in meno: “Camere più snelle che però non compromettono la loro funzionalità”. Lo ha sottolineato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a “diMartedì” in onda questa sera su “La7”. “Poi alla fine il taglio dei parlamentari lo abbiamo fatto noi”, ha detto il ministro in riferimento a quello che avrebbe voluto fare l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio ha rivendicato anche i risultati ottenuti dai governi con il Movimento 5 Stelle sul taglio dei vitalizi e sulle pensioni d’oro alla fine del 2018. C’erano dei temi che gli italiani volevano – ha osservato il ministro – e che Renzi ha provato a intercettare ma con il referendum non ci è riuscito. (Res)