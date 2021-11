Quirinale: Di Maio, “non mi presto adesso al totonomine”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai potenziali candidati alla presidenza della Repubblica, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, non si presta al totonomine. Lo ha detto il titolare della Farnesina, a “diMartedì” in onda questa sera su “La7”, spiegando che “è troppo presto”. Riguardo alla possibile candidatura del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Colle, Di Maio si è detto un “grande estimatore del presidente Draghi” con cui “ha affrontato insieme tanti importanti provvedimenti”. (Res)