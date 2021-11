Italia-Argentina: rettore Università di Buenos Aires insignito con l'ordine al merito della Stella d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Uba, della quale ricorrono quest'anno i 200 anni dalla fondazione, è il più importante ateneo argentino e uno dei principali dell'America Latina, al 68mo posto nel ranking mondiale di Qs. Al suo interno opera il Ciiae, frutto di un'intesa tra l'ambasciata e l'Università di Buenos Aires, inaugurato dal presidente del Consiglio dei ministri italiano e dal rettore della Uba nel novembre 2018, che da allora genera progetti comuni volti a sviluppare innovazione scientifica e tecnologica, anche in collaborazione con università italiane. Tra le numerose iniziative realizzate vi sono le conferenze sui grandi pensatori italiani (Bobbio, Gramsci), i seminari sulla Cop26 e Leonardo Sciascia, la creazione della cattedra libera di cinema e disegno italiano presso la stessa Uba e, in collaborazione con il consolato generale di Buenos Aires, l'organizzazione di un corso in studi e gestione delle istituzioni degli organi della comunità italiana in Argentina. (Abu)