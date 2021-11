Iv: Di Maio, alcune attività di Renzi incompatibili con ruolo di senatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se al Senato esistesse lo stesso regolamento della Camera dei deputati, il senatore Matteo Renzi "non potrebbe fare quello che sta facendo ad esempio con l’Arabia Saudita". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a "diMartedì" in onda questa sera su La7. "Il problema non è che Renzi entra nel business ma che è ancora senatore", ha evidenziato Di Maio in riferimento ai viaggi effettuati dal leader di Italia viva (Iv) Renzi al di fuori della sua attività da parlamentare. (Res)