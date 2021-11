Elezioni: Conte, eventuale elezione Draghi a Quirinale non vuol dire andare al voto l’indomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci impegneremo con il Movimento perché" il futuro presidente della Repubblica "sia una persona di altro profilo ed una garanzia per l’unità nazionale. Quindi perché escludere Draghi ma bisogna verificare le condizioni" e comunque, l’eventuale elezione di Draghi, "non vuol dire che il giorno dopo si vada alle elezioni". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" in onda questa sera su Rai1. "Non ravviso le condizioni, quale che sia la scelta del capo dello Stato, per andare al voto l’indomani", ha aggiunto ribadendo di non voler partecipare "al toto-nomi". (Rin)