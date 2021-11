Governo: Di Maio, Salvini “ha dimostrato la sua inaffidabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini “è una persona che ha dimostrato la sua inaffidabilità e se ne stanno accorgendo anche nella Lega e nel centrodestra”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a “diMartedì” in onda questa sera su “La7”. In merito al possibile voto anticipato, “Salvini è preoccupato che il partito di Meloni diventi la prima forza politica della coalizione, quindi prova a staccare prima”, ha aggiunto. Per il titolare della Farnesina, l’atteggiamento di Salvini evidenzia la mancanza di responsabilità verso il Paese. “La responsabilità nei confronti del Paesie non esiste. Renzi e Salvini sono due facce della stessa medaglia”, ha concluso il ministro Di Maio. (Res)