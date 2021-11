Quirinale: Conte, serve confronto trasparente ma non so se si troverà unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so se si troverà un'unità ampia ed il coinvolgimento di tutte le forze politiche nella scelta del prossimo capo dello Stato ma se ci misureremo in un confronto trasparente avremo più possibilità di eleggere un presidente che rappresenti l’unità nazionale. Ci dobbiamo provare ma non so se ci riusciremo". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" in onda questa sera su Rai1. Ad ogni modo "Berlusconi di certo non è il candidato del Movimento cinque stelle", ha chiarito. (Rin)