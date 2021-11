Green pass: Fontana, a Novara è successo più dell'indifferenza e non possiamo accettarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo fosse un dovere civile essere qui per dichiarare come Regione Lombardia ritenga assolutamente inaccettabile quello che è stato fatto ed è emerso da quella manifestazione. Forse non sitamo facendo a sufficienza per fare capire fino in fondo cosa è stata la Shoah, per fare riflettere i nostri giovani su quanto si debba fare per impedire che una cosa di questo genere possa mai essere presa in considerazione, se non come la più grave tragedia che ha vissuto l'umanità nello scorso secolo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al presidio davanti al memoriale della Shoah di Milano contro la manifestazione che si è tenuta sabato a Novara, dove alcuni “no green pass” hanno sfilato indossando delle casacche a strisce come quelle dei deportati. “Dobbiamo essere tutti uniti per impedire che la parola 'indifferenza' diventi qualcosa di più grave”, ha proseguito Fontana riferendosi alla parola, “indifferenza” appunto, che la senatrice a vita Lilliana Segre, ha voluto fosse scritta all'ingresso del memoriale. “Quello che è successo a Novara – ha proseguito – è qualcosa di più dell'indifferenza e noi non possiamo assolutamente accettarlo. Le istituzioni dovranno impegnarsi per fare capire a ciascuno di noi cosa è stata questa tragedia e non permettere che si vada a inficiare questo dramma che l'umanità ha vissuto. Siamo uniti insieme, combattiamo tutti insieme”. (Rem)