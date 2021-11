Omofobia: Conte, dichiarazioni di Iv su ddl Zan non coerenti con voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è stata una dichiarazione di voto apparente e poi un voto compatto di Italia viva. Renzi era ad omaggiare il rinascimento arabo", ma "un senatore sarebbe dovuto essere in Aula". Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" in onda questa sera su Rai1. Il riferimento è al presunto voto segreto contrario di Italia viva al Senato in merito al ddl Zan. (Rin)