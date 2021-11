Green pass: Cenati (Anpi Milano), nostra idea di libertà non è individualistica, ma che guarda a interesse di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano è percorsa dal 24 luglio ogni sabato da cortei no vax e no green pass che accostano le misure anticovid alla Shoah e al regime nazifascista, questo è estremamente preoccupante. Lo ha detto il segratrio dell'Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati, intervenendo al presidio davanti al memoriale della Shoah di Milano contro la manifestazione che si è tenuta sabato a Novara, dove alcuni “no green pass” hanno sfilato indossando delle casacche a strisce come quelle dei deportati. “Uno degli slogan più frequenti di questi cortei è 'libertà' – ha proseguito Cenati – noi abbiamo una concezione diversa della libertà: non è una libertà individualistica, che non tiene conto dell'interesse comune, noi siamo per una libertà che gurda all'interesse di tutti, che deve renderci non indifferenti”. (Rem)