- Con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ci sentiremo a breve per confrontarci ma ci sentiamo spesso. A parte gli incontri ufficiali ci sentiamo per telefono". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" in onda questa sera su Rai1, rispondendo ad una domanda su un possibile colloquio con il presidente Draghi. (Rin)