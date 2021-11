Energia: Romania, annunciata partnership con Usa per centrali nucleari Smr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale per il Clima degli Usa, John Kerry, e il presidente romeno, Klaus Iohannis, hanno annunciato la volontà della Romania di costruire una prima centrale nucleare (Smr). Come sottolinea un comunicato del Dipartimento di Stato Usa, impiegando questa tecnologia pulita statunitense, "la Romania sta compiendo un primo ma enorme passo per avanzare nell'azione climatica e verso la transizione alla produzione di energia pulita". "Questo investimento multi miliardario evidenzia l'ingegno degli Usa, crea migliaia di posti di lavoro in entrambi i Paesi, rafforza la sicurezza energetica europea, sostiene gli standard più elevati per la sicurezza nucleare e la non proliferazione, e, fondamentale, risponde alla crisi climatica con energia pulita", si legge nella nota diffusa da Washington. Il Dipartimento di Stato Usa evidenzia che molti Paesi individuano nell'energia nucleare una componente chiave delle loro azioni climatiche. "Le centrali Smr offrono costi bassi e flessibilità", hanno un ruolo decisivo nella decarbonizzazione e "possono essere utilizzatie anche per la produzione di idrogeno pulito", viene sottolineato. "Con 30 impianti a carbone nella regione, di cui sette in Romania", conclude la nota, le centrali Smr sono "ideali" per procedere con la transizione verde nella regione.(Res)