© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport "è anche sviluppo economico, per questo dobbiamo trovare le misure economiche per garantire sopravvivenza della pallacanestro italiana e sostenere i nostri vivai". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti durante la presentazione del francobollo celebrativo do 100 anni della Federazione italiana pallacanestro. (Rin)