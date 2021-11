Cultura: accordo Franceschini-Cartabia, 52 siti per 102 lavori di pubblica utilità per detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, hanno sottoscritto una convenzione quinquennale tra i due ministeri per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. "È importante che lo strumento dello svolgimento di lavori di pubblica utilità ai fini di messa alla prova - ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini - trovi applicazione nei luoghi della bellezza. Guardando l'elenco degli archivi, delle biblioteche e dei musei in cui sarà possibile operare, non si può che pensare che ciò farà del bene alle persone che verranno coinvolte. Partiamo da 52 siti e 102 persone, ma i luoghi della cultura sono tanti e c'è ampio margine per ampliare questa positiva collaborazione tra il ministero della Cultura e il ministero della Giustizia, che mi fa piacere sia la prima di questo genere". (segue) (Com)