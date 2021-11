Cultura: accordo Franceschini-Cartabia, 52 siti per 102 lavori di pubblica utilità per detenuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 52 gli istituti culturali del Mic - rende noto un comunicato del dicastero della Cultura - dove potrà essere svolta tale attività non retribuita: 11 musei e parchi archeologici, 5 archivi di Stato e 36 biblioteche statali dislocati su tutto il territorio nazionale. I tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti verranno costantemente aggiornati sulla situazione dei posti di lavoro non retribuito disponibili presso le strutture del Mic, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità. I possibili settori di impiego saranno nell'ambito della fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico, della manutenzione e fruizione di immobili o servizi pubblici e di specifiche competenze o professionalità degli imputati. L'elenco completo degli istituti del Mic disponibili allo svolgimento di lavori di pubblica utilità è consultabile sul sito del ministero della Cultura. (Com)