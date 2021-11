Green pass: Sacchi, indossare casacca non è travestimento, è tentata cancellazione atto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È triste e doveroso che una delle mie prime uscite pubbliche da assessore sia per sottolineare la gravità di un atto scellerato e folle e segnare la distanza tra un atto di mimesi, di imitazione e un atto gravissimo di cancellazione della memoria. e di quello che è stato”. Lo ha detto l'assessore comunale alla cultura Tommaso Sacchi intervenendo al presidio davanti al memoriale della Shoah di Milano contro la manifestazione che si è tenuta sabato a Novara, dove alcuni “no green pass” hanno sfilato indossando delle casacche a strisce come quelle dei deportati. “Non è un travestimento indossare la casacca di chi ha perso la vita, di chi ha subito una tentata cancellazione di quella portata – ha proseguito – è un atto gravissimo che rischierebbe, se lasciato passare, di fare passare indenne chi l'ha compiuto, invece Milano non vuole questo”. “Noi abbiamo una responsabilità fortissima nei confronti delle nuove generazioni: ho sentito troppe volte parlare di scherno e di una leggerezza, ma non è questo, è la tentata cancellazione di un fatto gravissimo”, ha sottolineato l'assessore il quale, riferendosi al memoriale della Shoah, ha detto che “per progettare l cultura dei prossimi cinque anni partiremo anche da qui”. (Rem)