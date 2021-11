Green pass: De Chirico (FI), dopo 80 anni ricordiamo viceda per cui in tanti si erano voltati dall'atra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che, dopo ottant'anni, siamo ancora qui a dver ricordare questa terrribile vicenda storica per cui, all'epoca si erano voltati in tanti dall'altra parte e oggi, alcuni non se lo ricordano". Lo ha detto il capogruppo di Forza italia al consiglio comunale di Milano, Alessandro De Chirico, a margine dell presidio davanti al memoriale della Shoah di Milano contro la manifestazione che si è tenuta sabato a Novara, dove alcuni “no green pass” hanno sfilato indossando delle casacche a strisce come quelle dei deportati. “Fa male vedere queste immagini dove ci sono persone di una certa età – prosegue – e credo sia ancra più grave che ci siano persone di una certa età che mettono insieme questo tipo di pagliacciate”. (Rem)