Cop26: presidente Sharma, Global energy alliance arriverà a 100 miliardi di euro entro 2030

- La Global energy alliance parte con una dotazione di 10 miliardi di dollari ma punta ad arrivare a 100 miliardi di euro entro il 2030. Lo ha detto il presidente della Cop26, Alok Sharma, nella conferenza a Glasgow per il lancio della Global energy alliance. Secondo Sharma, questa alleanza permetterà di trasformare in realtà quelli che sono i proclami politici, tramite la collaborazione tra mondo pubblico e privato. La Global energy alliance, ha sottolineato il presidente della Cop26, renderà "percorribile in tutti i Paesi" la transizione ecologica. "I finanziamenti stanno arrivando", ha assicurato Sharma, precisando che questa alleanza garantirà che i soldi andranno là dove devono andare.(Rel)