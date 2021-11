Cop26: Johnson, Cina intende raggiungere picco in uso carbone entro 2030 o prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole raggiungere un picco nell’uso del carbone per la produzione di energia entro il 2030 per poi impegnarsi nella transizione ecologica. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, nella conferenza stampa a Glasgow per la Cop26. “La conversazione è sulla tempistica, perché è diverso avere un impegno su questo obiettivo al 2030 o al 2025”, ha sottolineato Johnson. A suo modo di vedere, "è vero che il presidente cinese Xi Jinping non è qui, ma non è voluto venire per la pandemia come il presidente russo Vladimir Putin, ma non vuol dire che la Cina non è impegnata". "Abbiamo bisogno della Cina per raggiungere i nostri obiettivi”, ha precisato il premier britannico secondo cui Pechino ha opportunità “fantastiche” nella sua transizione energetica. “Sono grato” ad esempio, ha spiegato, per la decisione di cessare i finanziamenti per le centrali cinesi all’estero. (Rel)