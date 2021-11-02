وزير إيطالي : الاستغناء عن الغاز الطبيعي "غير وارد"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- صرح وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو تشينجولاني أن الاستغناء عن استخدام الغاز الطبيعي "غير وارد"، وسط دعوات عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية عالميا ضمن مجموعة من الإجراءات البيئية العاجلة لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري, وفق ما نقلته وكالة نوفا للأنباءوقال تشينجولاني إنه "لا يعقل الاستغناء عن الغاز الطبيعي"، موضحا أن "مصادر الطاقة البديلة لن تكون كافية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستساهم بنسبة تترواح من 20 لـ 30 في المائة من مزيج الطاقة."وأضاف الوزير الإيطالي أن "ما يهم هو مدى سرعة الوفاء بوعودنا بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030"، في إشارة إلى مخرجات قمتي العشرين الاخيرة في روما والأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو لخفض الانبعاثات الكربونية في محاولة للسيطرة على تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري. وشدد على أن "التحدي الحقيقي هو الوفاء بالوعد"، إلا أنه قال "هو هدف معقد لكنه قابل للتنفيذ."وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ، أن تم تشكيل "مبادرة مهمة للغاية خلال قمة المناخ في جلاسكو، وهي تحالف الطاقة العالمي"، موضحا أن التحالف عبارة عن صندوق يبدأ برأسمال 10 مليارات دولار، ويطمح للوصول لـ 100 مليار دولار، بهدف تسريع التحول البيئي خاصة عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في الدول الأضعف والأكثر تضررا من تغير المناخ.وأضاف تشينجولاني "هدفنا أن نصل لمليار شخص، واقتطاع نحو 4 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير 150 مليون وظيفة، لتصبح دفعة اقتصادية خاصة في البلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أن واحدة من أهداف قمة المناخ هو تسريع عملية التحول البيئي مع مراعاة الاختلافات العالمية.واستطرد الوزير قائلا "هناك دولا تدفع ثمنا باهظا بسبب تغير المناخ مع تفاقم التأثير السلبي حتى مقارنة بدول مجموعة العشرين"، مضيفا "في البلدان النامية، من الضرورة تقوية الشبكات بشبكات أخرى ذكية. أما بالنسبة لتلك البلدان التي ليس لديها شبكة بعد، فمن الضروري العمل في هذا الاتجاه"، مذكرا كيف بدأت هذه المشكلة في إيطاليا أيضا في القرى والمجتمعات الجبلية، مشكلة "مجتمعات طاقة".وفي نهاية المؤتمر، تحدث الوزير الإيطالي عن "سد فجوة مرعبة" في إشارة إلى البلدان التي ليس لديها كهرباء، مشددا على أن الالتزامات التي تعهدت بها قمتي المناخ والعشرين ستساهم في التقليل من هذه التفاوتات.وشدد على أنه "لن يكون هناك اجراء كامل إن لم نتعامل مع تغير المناخ والتفاوتات العالمية على نفس مستوى الجدية"، مؤكدا أنه "ثمة ضرورة ملحة في هذا الأمر". (نوفا)